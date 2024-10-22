Konya'da polislere yönelik bıçaklı saldırı olayında yeni gelişme: Saldırgan Adliyeye Sevk Edildi

DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta 13 Ekim'de saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlileri polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden polis ekibi, sinir krizi geçiren E.K'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polislerden Mustafa Topuz 7 bıçak darbesiyle sırtından yaralandı.

Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan ise yaralanarak etkisiz hale getirilirken olay anı güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

POLİS MEMURU, BUGÜN TABURCU OLDU

Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz, tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

Şüpheli Emre Köroğlu ise tedavisi sonrası emniyete götürüldü.

Köroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

33 SUÇ KAYDI OLAN KÖROĞLU, 10 GÜN ÖNCE DE SUÇA KARIŞMIŞ

Poliste 33 suçtan kaydı olan Emre Köroğlu'nun, en son söz konusu olaydan 10 gün önce de 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan yakalanıp, serbest kaldığı öğrenildi.

Köroğlu'nun aynı suçtan bugüne kadar 5'i bu yıl olmak üzere 6 kez hakkında yasal işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

BİR SÜRE CEZAEVİNDE KALDIKTAN SONRA TAHLİYE EDİLMİŞ

Köroğlu'nun bazı suç kayıtları ise şöyle:

2'si bu yıl olmak üzere 4 kez 'Gasp', 1'i bu yıl 3 kez 'Kasten yaralama', 1'i bu yıl 4 kez 'Evden ve otodan hırsızlık', bazıları birden fazla olan diğer suçları da 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Güveni kötüye kullanma'.

Öte yandan, Emre Köroğlu'nun karıştığı bazı suçlardan dolayı 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği de öğrenildi.