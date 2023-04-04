Konya'da Sedirler Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları başladı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, trafik yoğunluğunu azaltmak için yatırımlara devam ettiklerini belirterek, Sedirler Kavşağı’na köprülü kavşak yapım çalışmalarının başladığını söyledi. Maliyeti yaklaşık 220 milyon liraya varacak köprülü kavşağın bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

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11 ilimizi vuran depremlerin ardından vakit kaybetmeden bölgenin yardımına koşan belediyelerden biri de Konya Büyükşehir Belediyesi olmuştu.

Yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye'nin takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi, Konya’yı geleceğe taşıyacak projeleri de bir bir hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağına kazandıracağı köprülü kavşakla çevre yolunun trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak.

"Yatırımlara bir yenisini daha ekledik"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yaptıkları köprülü kavşaklara bir yenisini daha eklediklerini ifade etti.

Kesintisiz trafik akışı sağlanacak

Şehir içinde kesintisiz bir trafik akışı sağlama konusunda Abdülhamid Han Caddesi, İsmail Ketenci Caddesi ve Celaleddin Karatay Caddesi’ni hizmete açtıklarını kaydeden Başkan Altay, Karabağ, Kazakistan, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan caddelerini şehre kazandırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

"Bölge trafiği büyük ölçüde rahatlayacak"

Başkan Uğur İbrahim Altay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kesintisiz bir trafik için bir taraftan alternatif yollar açarken bir taraftan da köprülü kavşaklar inşa ediyoruz. Şehrin en yoğun kullanılan caddelerinden olan Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Sedirler Kavşağı’na da köprülü kavşak yapmak için çalışmalara başladık. Bu kapsamda Adana-Ankara istikametindeki servis yolumuzu açarak trafiği oradan sağlamaya başladık. Köprüde kazı çalışmalarına da bugün itibariyle başlamış olduk. Diğer servis yolları da kısa sürede açılarak trafik servis yollarından devam edecek. Sedirler Köprülü Kavşağı tamamlandığında bölge trafiği önemli ölçüde rahatlayacak ve bekleme süresi azalacak.

Maliyeti yaklaşık 220 milyon liraya varacak köprülü kavşağın bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.