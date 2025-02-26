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DHA

Konya'nın Karatay ilçesinde görev yapan polis memurlarını taşıyan ekip otosu, Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi’nin kesiştiği kavşakta traktör taşıyan bir tır ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, diğer polis memurları Hüseyin Sağlam ve Oğuz Demirkır yaralandı.

Ancak feci kazada araçta bulunan bir diğer polis memuru Onur Şirin, mesai arkadaşları kadar şanslı olamadı.

ONUR ŞİRİN ŞEHİT OLDU

Kazada ağır yara alan Şirin, olay yerinde şehit oldu.

Yaralı polis memurları ise ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 2 polis memurunun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

ŞEHİDE SON VEDA

2014 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden, 2016 yılında da Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden mezun olan 9 yıllık polis memuru şehit Onur Şirin için bugün, Konya Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, kent protokolü, şehidin eşi Beray, annesi Neriman, babası Alpaslan Şirin, yakınları ve meslektaşları katıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE BABASININ TABUTUNA SARILDI

Neriman ve Alpaslan Şirin, törende güçlükle ayakta dururken şehidin eşi Beray ve kızı Gülce Şirin, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Babasının şapkasını takan Gülce Şirin, babasına selam verdi.

Küçük kızın acı çığlıkları, yürekleri yaktı.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Törenin ardından şehit polis memuru Onur Şirin’in cenazesi, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine uğurlandı.

Şirin'in cenazesi, Devlethan Camii'nde ikindi namazı sonrası Kuşku Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak