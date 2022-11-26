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    Konya'daki barınakta cins köpekler sahiplenildi sokak köpekleri kaldı

    Konya'daki barınakta cins köpekler sahiplenildi sokak köpekleri kaldı

    Konya'da bir hayvan barınağında kaydedilen görüntüler üzerine bakım merkezine giden bir grup sözde hayvansever, sahiplendikleri cins köpeklerle şov yapmaya kalktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 18:07
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    Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların telef edildiğine ilişkin görüntüler üzerine harekete geçildi.

    Tepki toplayan görüntülerin ardından hemen harekete geçişdi ve barınakta görevli Murat B. ile Sefa Ç. gözaltına alındı.

    Sözde hayvanseverlerin sahiplenme şovu

    Yaşananların ardından kendilerine 'Pati perileri' adını veren bir grup sözde hayvansever, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gitti.

    Sözde hayvanseverler cins köpeklerden bazılarını sahiplenerek sosyal medyada şov yapmaya kalktı.

    Konya daki barınakta cins köpekler sahiplenildi sokak köpekleri kaldı #1

    Yalnızca cins köpekleri sahiplendiler

    Yalnızca cins köpekleri sahiplenerek şov yapan gruba sosyal medyada tepki yağdı.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkilerinden bazıları şöyle...

    Konya daki barınakta cins köpekler sahiplenildi sokak köpekleri kaldı #2

    Konya daki barınakta cins köpekler sahiplenildi sokak köpekleri kaldı #3

    Konya daki barınakta cins köpekler sahiplenildi sokak köpekleri kaldı #4

    Konya daki barınakta cins köpekler sahiplenildi sokak köpekleri kaldı #5

    Konya daki barınakta cins köpekler sahiplenildi sokak köpekleri kaldı #6

    Konya daki barınakta cins köpekler sahiplenildi sokak köpekleri kaldı #7


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