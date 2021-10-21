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    Konya'da süt kazanında yıkanan işçiler beraat etti

    Süt toplama merkezindeki kazanda yıkandıkları görüntülerin ardından haklarında 15'er yıl hapis istenen Emre Sayar ve Uğur Turgut'a beraat verildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 16:05
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    Konya'da süt kazanında yıkanan işçiler beraat etti

    Geçtiğimiz yıl kasım ayında Konya'daki süt toplama merkezinden çıkan görüntüler, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

    Gıda güvenliği nedeniyle endişeye neden olan görüntülerde süt kazanının içinde banyo yapan Emre Sayar ve kendisini görüntüye alan arkadaşı Uğur Turgut için yargı süreci tamamlandı.

    2 ARKADAŞ BERAAT ETTİ

    Haklarında 2'şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istenen Emre Sayar ve Uğur Turgut, beraat etti.

    Konya da süt kazanında yıkanan işçiler beraat etti #1

    'SÜT DEĞİL, DETERJAN' DENİLDİ

    İki fabrika işçisi, soruşturmanın başlatılmasının ardından alınan ifadelerinde kazandaki sıvının süt değil, deterjan olduğunu savunmuştu.

    Konya'da süt kazanında yıkanan işçiler beraat etti VİDEO

    Konya da süt kazanında yıkanan işçiler beraat etti #2

    Konya da süt kazanında yıkanan işçiler beraat etti #3

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