Konya'da terör örgütü PKK'ya operasyon! Güllüşan Kandemir yakalandı PKK terör örgütünün yurt dışı kasası olarak bilinen Güllüşan Kandemir, Konya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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ensonhaber.com

Terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, teröristlere geçit vermiyor.

Böylelikle yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlar yürütülüyor.

Yapılan operasyonlarla bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alınıyor.

Son olarak hain terör örgütü PKK'ya yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Kardeşleri PKK sözde yönetiminde

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attı.

Ekipler, Emniyet güçlerinin uzun zamandır peşinde olduğu Güllüşan Kandemir' in izine ulaştı.

Güllüşan Kandemir'in iki kardeşi, sözde PKK yönetimindeydi.

Bir kardeşi PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşi ise silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu Cezaevi'nde yatan Hayati Deniz Kaytan.

Terör örgütünün 30 yıllık arşivi bulundu

Uzun zamandır takipte olan TEM Şube ekipleri, şahsın Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti.

Hemen harekete geçen TEM Şube ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllüşan Kandemir'i düzenlediği operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

Örgüt üyesinin evinde yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı.

Aramalarda; 1990’lı yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman bulundu.

PKK'nın yasa dışı kasası

Ayrıca, gözaltına alının Güllüşan Kandemir'in yurt dışında bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgüt üyelerine ve ailelerine dağıttığı tespit edildi.

TEM Şube ekiplerince gözaltına alınan Güllüşan Kandemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.