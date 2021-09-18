Konya'da toprak yüzeyde oluşan yarıkların AFAD raporu yayınlandı

Konya'nın Emirgazi ilçesinde meydana gelen yüzey yarıklarının, bölgede son yıllarda yer altı su seviyesinin hızla çekilmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Konya’nın Emirgazi ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde Kutburun Yaylası'nda toprak yüzeylerde kırık ve yarıklar meydana geldi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gönderilen ekiplerce (AFAD), bölgede drone ile incelemeler başlatıldı.

Ekip tarafından bölgede yapılan incelemeler ve görüntülerden yola çıkarak rapor hazırladı.

''YERALTI SU SEVİYESİNİN HIZLA ÇEKİLMESİ NEDENİYLE OLUŞTUĞU ÖNGÖRÜLMEKTEDİR''

Saçak şeklinde 4 parçadan oluşan kırık hattının tespit edildiği ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Yüzeylemiş olan kırıklardan en uzun olan kırık hattı uzunluğu 1516 metre olarak ölçüldü. Kırık hatlar üzerinde yer yer yarıklar görüldü ve en genişi 5 metre olarak ölçüldü. Oluşan yarıklar ve ortaya çıkan yüzey kırığının, bölgede son yıllarda yeraltı su seviyesinin hızla çekilmesi nedeniyle oluştuğu öngörülmektedir."





''KIRIK HATTINDA BLOKLAR ARASINDA KOT FARKI GÖRÜLMEKTE''

Raporda ayrıca, kırık hattını oluşturan bloklardaki kil seviyelerinin farklı kotlarda bulunduğu, yer altı suyunun çekilmesine bağlı olarak bloklardaki etkilenen kil seviyesi ve hacminin de farklılık gösterdiği yer aldı.

Bu sebepten dolayı, bloklar arasındaki hacimsel küçülme farklı olduğundan kırık hattı boyunca çatlak ve yarıklar oluştuğu kaydedilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca kırık hattında bloklar arasında kot farkı da görülmekte olup kot farkı bazı yerlerde 15 santimetreye kadar ulaşmaktadır. Bu kot farkının zamanla metre mertebesine ulaşması da ön görülmektedir. Meydana gelen bu durum sonucunda bölgedeki cami lojmanı ciddi hasar görmüş, Emirgazi yayla yolu hasar almıştır."