Konya'da trafik kazasında şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da trafik kazası yaşandı.
Ümraniye ilçesine bağlı Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Memleketine uğurlandı
Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.
Bugün ise şehit polis memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Konya'nın Ereğli ilçesine getirilen 25 yaşındaki Büke'nin naaşı, Kamışlıkuyu Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.
Şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu
Helallik alınmasının ardından, Büke'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca mahalle mezarlığına getirildi.
Burada şehidin tabutuna sarılan baba Erdal ile anne Nuran Büke gözyaşı döktü.
Büke'nin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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