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Konya'da trafik kazasında şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da trafik kazasında şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı Görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Emrah Büke için baba ocağında cenaze töreni düzenlendi.