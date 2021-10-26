Ekipler, hava destekli gerçekleştirdikleri denetimlerde sürücülerin bilgilendirilmesi için 'trafik kuralları' içerikli broşür dağıttı.

Güvenlik güçleri, kent genelinde huzur ve güven ortamı sağlamak adına denetimlerini sürdürüyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri, helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

KURAL İHLALİ YAPAN SÜRÜCÜLER EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Ağır tonajlı araçları, köy ve mahalle yollarını, şehirler arası yolculukta zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanan sürücüler; makas atan, tehlikeli şerit değiştiren ve hatalı sollama yapan sürücüler ekiplere bildirildi.

Uygulama noktasına takılan kişilere gerekli uyarılar yapılarak, kural ihlali yapanlara idari yaptırım uygulandı.

Konya'da trafik kurallarına uymayan sürücüler helikopter ile denetlendi VİDEO

BROŞÜR DAĞITILDI

Trafik kurallarını içeren bilgilendirme broşürleri de dağıtılırken, yorgun sürücülerin de bir süre dinlenmeleri sağlandı.

SÜRÜCÜLERE DENETİMİN AMACI ANLATILDI

Yetkililer, trafik denetimlerinin amacının cezalandırmak değil, trafik güvenliğini esas alan, trafik kazası ve kaza sonucu meydana gelen can kaybı, hayatın kalanını engelli olarak geçirme gibi risklerden korumayı amaçlayan evrensel trafik kurallarına sürücü, yolcu ve yayaların uymasını sağlamak olduğunu açıkladı.



