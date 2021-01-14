Kaldırımda yürüyen çatı ustasının, fırtına nedeniyle uçan bir bina çatısından kaçarak kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Konya Caddesi üzerinde yürüyen Serdar Kılıç, şiddetli rüzgar sonucu önünde bulunduğu 3 katlı binanın çatısının uçtuğunu fark etti.

Bir anlık refleks ile duvar kenarına kaçan Kılıç, son anda kurtuldu.

"FELAKETE NEDEN OLABİLİRDİ"

Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kendisinin de çatı ustası olduğunu belirten Kılıç da "Çocuklarıma silgi ve yapıştırıcı almak için kırtasiyeye giderken, bir gürültü duydum. Oluk yanıma düştü. Çatının parçası da yola düştü. Bir an refleksle kaçtım. Korkmuştum. Çok şükür yara almadan kurtuldum. Allah göstermesin büyük bir felakete neden olabilirdi.'' diye konuştu.

Konya'da uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu ViDEO