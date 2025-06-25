Konya'da uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kabetti

Konya'nın Derebucak ilçesindeki dağlık bir bölgede 74 yaşındaki Süleyman Seçkin’in kullandığı kamyonet, gece saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Araç, kayalıklar arasında metrelerce aşağıya düşerken, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonette sıkışan sürücü Süleyman Seçkin, saatler süren zorlu çalışmayla araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Seçkin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralı yolcunun tedavisi ise hastanede devam ediyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.