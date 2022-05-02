Konya'da vatandaşlar bayram namazı için Mevlana Meydanı'nda buluştu

Konya'da vatandaşlar bayram namazı için Mevlana Meydanı'nda buluştu

Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş, Mevlana Meydanı'nı doldurarak bayram namazı kıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin azaltılmasıyla vatandaşlar, mesafesiz bayram namazına yoğun ilgi gösterdi.

Konya’da Ramazan Bayramı namazı kılmak isteyen binlerce kişi, Mevlana Meydanı'nda bir araya geldi.

Binlerce vatandaş camiye akın etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı.

Namazın ardından hep birlikte dua edilmesinin ardından heyet ve vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.