Konya’da yayla evleri için obruk riski

DHA

Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayıları her geçen gün artıyor.

Özellikle Reşadiye Mahallesi Karakuyu, Ekmekçi ve Seyithacı yaylalarında obrukların evlere yaklaşması bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

Birkaç gün içinde 2 farklı tarlada derinlikleri 2 metre olan obruklar oluştu.

"BÖLGEDE YAŞAYANLARIN TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Yaylalarda ölçümler yapan Jeofizik Mühendisi Oğuz Kaan Kılıç, bölgede yaşayanların bir an önce tahliye edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kılıç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Sorunlu bölgede 4-5 farklı yerinde elektrik ölçümleri aldık. Ölçüm sonucunda ev bölgesinde obruk riski tespit edildi. Bunun yanında hayvanların kaldığı ahırda da obruk riskleri tespit edildi. Bu riskin obruk oluşan tarla ile ahıra doğru ve köyün içine doğru 2 farklı kanalda ilerlediğini gördük. Kendi içerisinde göçtüğü verisine ulaştık. İlk olarak 15 gün önce bir ölçüm yaptık. Bu bölgenin tamamında kireçli olan bölgelerde obruk riski olduğunu analiz ettik. Burası fay olan bir bölge. Bu faylar titreşimleri meydana getirerek obruklarını zamanlamasını ve riskini artırmaktadır. İnsanların buradan bir an evvel gitmesi lazım. Bu nasıl olacak bilmiyoruz. Yaşam alanını kısıtlayan bir durum. 15 gün içinde yaklaşık 20 tona yakın bir toprağın yer değiştirdiğini tespit ettik. Bu zamanla artacak. Herhangi bir depremle daha da artacak.