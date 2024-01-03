Konya'da yüksek maaşa rağmen iş seçen gençlere inşaat ustalarından çağrı: Sigortasız iş yok! Gençlerin tercih etmediği inşaat sektöründe işverenler, eleman bulamamaktan yakınıyor. İnşaat ustası, “Sektör eskisi gibi değil artık sigortasız inşaata girilmiyor’ diyerek iş arayanlara seslendi.

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İHA

Gençler işsizlikten şikayet ederken iş beğenmemeye de devam ediyor.

İşsizlik sorunu olduğunu sürekli dile getiren vatandaşlar, iş ayrımı yaparak yüksek maaşa rağmen çalışmayı istemiyor.

İşverenler ise çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor. Bunun bir örneği de Konya’da yaşandı.

İnşaat ustaları, çalıştıracak işçi ve çırak bulma konusunda zorlandığını belirtti.

Şantiyede çalışan en genç yaş grubun 35’e kadar yükseldiğinden yakınan ustalar, önümüzdeki dönemler için çözüm arıyor.

"Eskisi gibi değil, sigortasız inşaata giremez"

İnşaatta yetiştirecek eleman sıkıntısına dikkat çeken ustabaşı demirci Selahattin Bacaklı, “Alttan gelen hiç eleman yok. Şu anda çalıştığımız grup ortalama 30 ile 35 yaş arası, gençler gelmiyor. İnşaat deyince sanki korku gibi bakıyorlar bu işe. Alnımızın teri ile kazanıyoruz ama dışarıda herhangi birine sorsan inşaata zor iş olarak baktığı için sıcak bakmıyor. Halbuki inşaat olmazsa, nereye oturacak. Gelen kişinin kendini yetiştirme kabiliyetine bakar. Ama öğrenme isteği varsa 3 ay içinde öğrenir, 3 ay içinde bir şeyler yapar. 3 ay sonra bir 6 ay arasında ise inşaata çıkar normal çalışır. Altta ezilecek herhangi bir zor şey yok. Burada sigortası yapılıyor. Eskisi gibi değil, sigortasız inşaata giremez. Gençler gelsinler çalışsınlar. Konya'da çok şantiye var, gezsinler bir baksınlar. Çalışmalarını tavsiye ederim.” dedi.

"Gençler demir deyince ağır olur zannedip gelmiyorlar"

Küçük yaşta inşaat sektöründe ekmeğini kazanan İsa Sıvacıoğlu ise şöyle konuştu.

Yeni nesil zaten yok bizde. Eskiden çoğu resmi kurumlardakiler dahi bizim yanımıza gelir çalışacağız diye panik yaparlardı. İşte bizi çalıştırın biz pazar paramızı, elektrik paramızı çıkartalım diye. Ama şimdi yeni nesilde hiç kimse yok. Çalışacak kişi bulamıyoruz. Şu anda eleman sıkıntımız var. Biz alıştığımız ve çekirdekten yetiştiğimiz için bize göre zor gelmiyor. Yaşımıza göre zor, ağır ama çalışmak zorundayız. Hem sağlık açısından hem maddi açıdan, evimizde çorba kaynıyor. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Bana göre zor gelmiyor. Ama gençlere demir deyince biraz işçilik olarak ağır olur zannedip gelmiyorlar. Aslında ağır değil, yani bize göre değil. Gelip çalışmalarını tavsiye ederim.

"Gençler para kazanmak istiyorsa bu sektöre ağırlık vermelerini isterim"

Son olarak işin ağırlığından şikayet edildiğini söyleyen inşaat firma yetkilisi İhsan Türközü de şöyle konuştu:

İnsanlar biraz daha sebat edip çalışmakta eskisi gibi değiller. Çalışmıyorlar. Masa başı işte daha fazla iştigal etmek istiyorlar. Hafta sonu tatil düşünceleri var ama bizim işlerimiz 8 ay olduğu için kısa bir sürede kısıtlı olduğu için bizim aktif bir işimiz var. Yani 30 gün çalışmamız gerekirse 30 gün çalışabiliriz. İlla ki bununla alakalı ekstra yevmiyeler veriliyor. Karşılık görmüyor bu tabii insanlarda. Şu anda genç nesilde özellikle karşılık bulmuyor. Demirci ekibimizin şu anda en küçüğü dediğimiz yani içinde çalıştığı grup 35 yaşında. Çırak ve usta olarak çalışan kişiler 35 yaşında.



Bu da demek oluyor ki, geriden gelen 18 ile 25 yaştaki nesil tercih etmiyor bu mesleği. İnşaat sektöründe önceden el emeğiyle çalışma daha fazlaydı ama şimdi biraz daha malzeme, ekipman, vinç, asansör kullanımı biraz daha artmaya başladı. Bununla birlikte bizim iş gücümüz de hızlanmaya başladı. Zaten çok büyük binaların hızlı şekilde yapılması bundan kaynaklı. Makineleşme biraz da olsa taşıma noktasında girmiş oldu bizim işimize. Şimdiki gençler para kazanmak istiyorsa yani sabit gelirden ziyade kendini belli bir yerlere getirmek istiyorsa bu sektöre bir ağırlık verip incelemelerini isterim.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)