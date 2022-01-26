Konya'daki 2 yaşındaki hasta için UMKE ekipleri seferber oldu

Konya'daki 2 yaşındaki hasta için UMKE ekipleri seferber oldu

Altınekin ilçesinde ateşlenen bebek için çağırılan UMKE ekipleri, yolda tipiye yakalanınca 2 saat karla savaştı. Ardından adrese ulaşan ekipler bebeği hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Altınekin ilçesi Yenikuyu Mahallesi Tol Yaylası'nda oturan Çakıroğlu Ailesi, çocukları Erdal’ın ateşi 38,5 dereceye çıkınca 112'den yardım istedi.

EKİPLER YOLDA TİPİYE YAKALANDI

Bölgede yoğun kar yağışı olduğu için UMKE ekipleri harekete geçti. Arazi aracıyla yaklaşık 75 kilometre uzaklıktaki yaylaya gitmek için yola çıkan ekip, Eğribayat Mahallesi yakınlarında yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı.

2 SAATLİK MÜCADELE SONUCU ULAŞILDI

Bir süre sonra kara saplanan aracı, ekip kendi imkanlarıyla yaklaşık 2 saatlik çaba sonucu kurtardı. Alternatif bir yoldan devam eden UMKE, yaylaya ulaştı.

İlk müdahalesi yapılan minik Erdal ve ailesi, yaklaşık 6 saat sonra Altınekin Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Erdal Çakıroğlu, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.





































