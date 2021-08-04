Konya'daki katliamın faili yakalandı

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı.

Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında Yaşar Dedeoğulları’na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, evin bahçesinde aileyle bir süre konuştu.

7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Altun, daha sonra yanında getirdiği tabancasıyla Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları’na (35) ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonrası 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı.

Konya'daki katliam görüntüleri

KATLİAMIN FAİLİ MEHMET ALTUN YAKALANDI

Katil Mehmet Altun'un kiraladığı aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakınına bıraktı, olayın ardından 45 dakikada mahallesine ulaştığı belirtildi.

Saldırının ardından da bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) katıldığı arama çalışmalarının 5’inci gününde Mehmet Altun saklandığı yerde yakalandı.

Altun’u gözaltına alan ekipler, şüpheliyi emniyete götürdü.