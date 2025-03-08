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DHA

Dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta bir çocuk daha köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı.

Selci, bu sırada da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Selci’nin cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada tamamlanan otopsinin ardındın ailesi, Rana El Selci'nin cenazesini memleketine götürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu acı olayın ardından ise soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya ilimizin Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden üzmüştür.

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.