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Haber Merkezi

Başıboş sokak köpeklerinin yurt genelinde toplatılması ve bakımevlerine bırakılması gerekiyor.

Birçok vatandaşımızı yaralayan hatta ölümüne neden olan başıboş sokak köpeklerinin toplatılması için Meclis'ten yasa geçti.

Ancak bazı belediyeler, köpekleri toplamamakta ısrarcı...

Bu durum ise can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

KONYA'DA BİR KIZ ÇOCUĞU CAN VERDİ

Saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak'ta, Suriye uyruklu Rana El Selci isimli 2 yaşındaki kız çocuğu ailesi ile birlikte bir yakınlarına iftara geldi.

Burada iftar saati öncesi çocuklar sokakta oynadığı esnada Rana El Selci diğer çocukların yanından ayrıldı. Bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı.

Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, durum aileye haber verildi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

VATANDAŞLARIN ŞİKAYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Karatay ilçesinde yaşayan vatandaşların, sık sık belediyeye ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Birçok vatandaşın belediyeye yazdığı mesajlarda, fazlasıyla köpek olduğu ve bu köpeklerin toplatılmasını rica ettikleri görüldü.

Özellikle iki yaşındaki Rana'nın can verdiği Başak Mahallesi'nde yaşayan Mevlüt isimli vatandaşın, "Çok sayıda köpek var. İnsanlar çok tedirgin. Özellikle okula giden küçük çocuklar için buna bir çözüm bulunmalı" yazdığı görüldü.