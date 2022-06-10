Konya'daki süt banyosu sanığına tazminat verilecek

Yarı çıplak bir halde süt kazanının içine girerek o anları sosyal medyada paylaştıran Emre Sayar, 6 gün cezaevinde kaldığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasından 1150 lira kazandı.

Konya'da yaşayan Emre Sayar, 6 Kasım 2020'de Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde temizlik kazanında süt banyosu yaptığı skandal görüntülerle gündeme gelmişti.

İş yeri yaşananlar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla denetlenerek kapatılmıştı.

Açılan soruşturma kapsamında da Emre Sayar ve görüntüleri sosyal medyada yayınlayan Uğur Turgut, 7 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

6 gün sonra tahliye olup karşı dava açtılar

Sayar ve Uğur, 12 Kasım'da avukatları aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti. Daha sonra Sayar ve Uğur tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan 2 firma çalışanı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesindeki 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 2 kişi hakkında görülen duruşmada savcı mütalaasında; sanıkların dezenfektan teknesine sıcak su ve biraz da süt artığı koyarak, iç çamaşırlarıyla banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyadan yayınladığını belirtti. Tekne içerisindeki maddenin süt olmadığı, videonun ardından teknede bulunan çoğunluğu sıcak su olmak üzere süt artığının imha edildiğinin tespit edildiğinin anlatıldığı mütalaada, 'zehirli madde katma' suçu iddiasıyla açılan davada teknenin süt üretimine uygun olmadığı, kişi veya kişilerin sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı belirtilerek, 2 sanığın beraati talep edildi. Mahkeme heyeti, 21 Ekim 2021'de yapılan duruşmada sanıklar Emre Sayar ve Uğur Turgut'un beraatine karar verdi.

Konya'da fabrikada süt kazanın içine girip banyo yapan şahıs

Bin 150 TL tazminat kazandılar

6 gün cezaevinde tutuklu kalan Emre Sayar, Maliye Hazinesi'ne 20 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi olmak üzere tazminat davası açtı. Dava ile ilgili duruşma, 7 Haziran'da Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Emre Sayar için 450 lira maddi, 700 lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Hükmedilen tazminatı az bulan ​Emre Sayar, avukatı aracılığıyla karara itiraz edeceğini söyledi.

"Tüm dünyaya reklam oldum"

6 gün suçsuz yere cezaevinde kaldığını ifade eden Sayar, "6 gün suçsuz yere cezaevinde tutuklu kaldım. Avukatım aracılığıyla 100 bin lira manevi, 20 bin lira da maddi tazminat davası açtık. Psikolojim kötü etkilendi. Sonuçta tüm dünyaya reklam olduk. İnsanlar tanıyor, iş bulamamıştım. Şimdi güçlükle bir iş buldum. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Bu yüzden tazminat davası açtık, o da pek olumlu olmadı. Çıkan kararda maddi 450 lira, manevi ise 700 lira verilecek. Ödenecek tazminat yeterli değil. 6 gün cezaevinde boşu boşuna tutuklu olarak kaldım. Psikolojim ve aile düzenim altüst oldu." diye konuştu.

"Verilen rakamı komik bulduk"

Emre Sayar'ın avukatı Mehmet Tunç ise karara itiraz edeceklerini belirterek "Maddi zararın ölçüsü; tutuklu kaldığı 6 günde uğradığı kazanç kaybı ve geliri, o dönemki asgari ücret düzeyinde olduğu için bu kadar az oldu. Manevi tazminat için komik bir rakam verildi." dedi.