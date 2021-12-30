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    Konyalı kadından sokak köpeklerine ilginç destek

    Konyalı kadından sokak köpeklerine ilginç destek

    Sokak köpeklerinin toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına karşı çıkan Konyalı bir köpek sever kadının, ilginç eylemi dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 16:14
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    Türkiye'de sokak köpeklerinin durumu tartışma konusu oldu.

    Özellikle son dönemlerde köpeklerin insanlara saldırı vakaları artarken bu sorun için belediyelerin bugüne kadar umursamaz tavırları tepki toplamıştı.

    Ancak Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu duruma sessiz kalmayıp, belediyelere köpekleri barınaklara toplayın talimatı verip çağrıda bulunurken, CHP'li belediyeler dışında birçok belediye bu yönde harekete geçti.

    EN İLGİNÇ EYLEM KONYA'DAN

    Konya'da sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıkan bir hayvansever ise ilginç bir eylem gerçekleştirdi.

    Sözde toplanan köpekler öldürülüyormuş gibi bir algı içine giren Konyalı kadın, kendi yüzünü köpek gibi boyadı.

    Yine bir köpeğin iç sesiymiş gibi kendisini konuşturan Konyalı kadının eylemi, kısa sürede sosyal medya gündem oldu.

    Konyalı kadından sokak köpeklerine ilginç destek VİDEO

    "YARI BAYGIN GÖMÜLEN KÖPEĞİM,  ÖLDÜM AĞLIYORUM"

    Konyalı köpek sever  kadın, çektiği videoda ise "Beni sokaktan uyuşturucu ile topladılar. Ben öldüm. Ben Konya'dayım. Ben Konya'da Sarayönü Belediyesi'nin bahçesinde, şantiyede yarı baygın gömülen köpeğim. Ben öldüm. Ben ağlıyorum. Katilimi bulun." ifadelerini kullandı.

    Konyalı kadından sokak köpeklerine ilginç destek #1

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