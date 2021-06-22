Pençe-Yıldırım harekatında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın, şehit olmadan 45 gün önce çektiği video ortaya çıktı.

11 Haziran’da Pençe-Yıldırım harekatında Kalyanu Dağı bölgesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın (23) yaralandı.

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Akın’ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Konya’da defnedildi.

Konyalı şehidin son kaydı VİDEO

“ÖLÜRSEK CENNET BİZİM, KALIRSAK VATAN“

Öte yandan, şehit Muhammet Ali Akın’ın şehit olmadan yaklaşık 45 gün önce çektiği duygulandıran video ortaya çıktı.

Şehit Akın’ın görev başında çektiği görüntülerde, “Bugün 24 Nisan Pazartesi. Devremle beraber dağda 4. günümüz. Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan” diye konuşuyor.