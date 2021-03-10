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    Konyaspor, Bitlis şehitlerini bastığı maskeleri satışa çıkardı

    Konyaspor, Bitlis şehitlerini bastığı maskeleri satışa çıkardı

    Konyaspor'un, Bitlis'te şehit olan 11 askerimizin isimlerini ve şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın fotoğrafını bastığı maskeleri satışa sunması büyük tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 12:47
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    Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimizin şehit düşmesinin acısı daha henüz yüreklerde tazeyken, Süper lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, tartışma yaratan bir  uygulamaya imza attı.

    ŞEHİTLERİ MASKEYE BASTILAR

    Kulüp, Bitlis’te düşen helikopterde yaşamını yitiren askerlerimizin isimlerinin yer aldığı bir maske çıkardı.

    MAĞAZADA SATIŞA ÇIKTI

    Konyaspor çıkardığı bu maskeleri, lisanslı ürün mağazası Konya Store'da 9.95 TL'den satışa sundu.

    Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan Fenerbahçe karşılaşması seremonisine de bu maskelerle çıkan Konyaspor, gelen büyük tepkiden sonra satışı durdurdu.

    Konyaspor, Bitlis şehitlerini bastığı maskeleri satışa çıkardı #1

    Konyaspor, Bitlis şehitlerini bastığı maskeleri satışa çıkardı #2

    Konyaspor, Bitlis şehitlerini bastığı maskeleri satışa çıkardı #3

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