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Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'de soykırımı 1 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Şimdi de İsrail ordusu, Lübnan'da masum insanların canına kıyıyor.

50 bine yakın insanı katleden İsrail'e dünya sessiz kalmaya devam ediyor. Tüm dünyada en büyük tepkiyi Türkiye ortaya koyuyor.

Özellikle ülkemizde yapılan boykotlar, İsrail'e giden para akışını bir nebze de olsun kesmiş durumda.

Boykotlar devam ettikçe İsrail'e destek veren markalar da ardı arkasına kampanyalar yapıp müşteri çekmeye çalışıyor.

KONYASPOR'DAN BEKLENMEDİK SPONSOR

Ancak ülkemizde devam eden boykota karşın Konyaspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İsrail’in Gazze’deki katliamları sürerken Konyaspor’un, boykot listesindeki bir firma ile sponsorluk anlaması imzalaması tepkilere neden oldu. Yönetimden açıklama bekleniyor.

FİRMANIN LOGOSU KAYACIK TESİSLERİ'NDE

Konyaspor’un Kayacık Tesisleri’nden bugün sosyal medyaya düşen bir fotoğraf, tepkileri de beraberinde getirdi.

Zeki Dursun'un haberine göre; İsrail'e destek veren firmanın ismi ve logosu Kayacık Tesisleri'nde yer aldı.

Yönetimin yaptığı bu sponsorluk anlaşması Filistin’e yönelik büyük hassasiyet olan Konya’da geniş yankı uyandırdı.