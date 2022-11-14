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    Koop bakkal başvuru ekranı 2022: Koop bakkal nedir, nasıl olunur, şartları nelerdir?

    Mahalle bakkallarında daha ucuza satışı hedefleyen KOOP Bakkal Projesi başlıyor. Peki Koop bakkal nedir, nasıl olunur? Koop bakkal avantajları nelerdir? Koop bakkal olma şartları 2022...
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 14:29
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    Koop bakkal başvuru ekranı 2022: Koop bakkal nedir, nasıl olunur, şartları nelerdir?

    Hayat pahalılığı ile mücadelede kararlı olan Türkiye, yeni adımlar atmaya devam ediyor.

    Vatandaşın enflasyondan daha az etkilenmesi adına son olarak gündeme alınan proje ise "Koop bakkal" oldu.

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde olduğu gibi Türkiye'nin tüm bakkallarında da daha ucuza satışı hedefleyen Koop Bakkal Projesi için başvuru detayları ve şartlar belirlendi.

    Proje ile Kooperatif Marketler'de yer alan temel tüketim ürünleri  Koop Bakkallarda da rahlardaki yerini alacak.

    Projeye dahil olmak isteyen bakkallara finansman desteği de sağlanacağı öğrenildi. Ucuz finansman desteği ile bakkallar bu ürünleri alarak bakkallarında satabilecek.

    Koop bakkal başvurusu nasıl yapılır?

    Bakkallar başvurularını 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapabilecek.

    Koop bakkal başvuru ekranı 2022: Koop bakkal nedir, nasıl olunur, şartları nelerdir? #1

    Başvuru şartları

    KOOP Bakkal olmak için aranan şartlar şu şekilde:

    En az 5 yıl bu işi yapıyor olması

    Dükkan metrekaresinin en az 75 en fazla 150 metrekare olması

    Koop bakkal başvuru ekranı 2022: Koop bakkal nedir, nasıl olunur, şartları nelerdir? #2

    Koop bakkal açılacak olan iller

    Koop Bakkallar ilk olarak 6 pilot ilde olacak. İller şu şekilde açıklandı:

    • Trabzon,

    • Sakarya,

    • Yozgat,

    • Tokat,

    • Konya

    • Ankara


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