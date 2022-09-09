Manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzüne, uğradığı köpek saldırısı sonucu dikiş atıldı.

Sokaklarda sürüler halinde gezen başıboş köpekler, vatandaşlara tehlike saçmaya devam ediyor.

Son olarak şarkıcı Tuğba Altıntop, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Şile ilçesine gitti.

1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop, sokaktaki başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden feci şekilde yaralandı

Yüzünden ciddi şekilde yaralanan Altıntop, hemen hastaneye kaldırıldı.

Tuğba Altıntop'un yüzüne diliş atıldı.

Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı

"Sağlık durumu iyi"

Altıntop'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Tertemiz, "İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken... Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun" notunu paylaştı.





































