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Haber Merkezi

Başıboş sokak köpeği sorunu Hakkari'de Eslem'i hayattan kopardı.

Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında Eslem Teker, kütüphaneye gitmek için evinden çıkmış ve başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kurtarılamayan Eslem'in ardından görevlendirilen Mülkiye Müfettiş ön inceleme raporunu tamamladı.

Raporun detaylarını X hesabından paylaşan Ali Yerlikaya, şöyle dedi:

"BU ELİM OLAYI SONRASI BAKANLIĞIMIZ MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ"

18 Ocak 2025 tarihinde Hakkari Yüksekova’da boş arazide 12 yaşındaki Eslem kızımız, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış ve maalesef hayatını kaybetmişti. Bu elim olay sonrası hemen Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilmişti.

RAPORDA BELEDİYENİN ÖNLEM ALMADIĞI GÖRÜLDÜ

Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda düzenlenen raporda:

Yüksekova Belediyesince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi uyarınca hayvan bakımevleri kurmak,sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirinin binde beşi oranında ayrılması gereken payın tam olarak ayrılmadığı,

Belediyenin kullanılabilir hayvan bakım evnin bulunmadığı,

Yüksekova Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ndeki başıboş sokak hayvanları ile ilgili ne yapılacağı konusundaki düzenlemelerin,

5199 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak değiştirilmediği, bu suretle değişikliklerde yer alan sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulacağı hükmüne uygun hareket edilmediği,

Olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili 5 kez CİMER başvurusunda bulunulduğu,

4 muhtar tarafından sahipsiz köpekler ile ilgili tedbir alınması için belediyeye müracaat edildiği ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmıştır.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Bu rapor doğrultusunda, Bakanlığımızca; Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkı da soruşturma izni verilmiştir.

Eslem kızımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.