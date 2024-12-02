Köpek velisi Buket Özgünlü ve 2 kişi tutuklandı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği kurucusu Buket Özgünlü ve 6 şüpheli, MASAK raporu incelemesinde toplanan bağışları şahsi hesaplara aktardığı gerekçesiyle Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER
Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık, bu suçlardan tutuklanırken, T.S., E.K., F.Ö. ve C.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 29 Kasım'da "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürülen aralarında dernek yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, diğeri ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
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