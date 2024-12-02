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Köpek velisi Buket Özgünlü ve 2 kişi tutuklandı

Köpek velisi Buket Özgünlü ve 2 kişi tutuklandı Köpek velisi hesabıyla bağış toplayan Yaşama Tutunan Patiler Derneği yöneticisi Buket Özgünlü ve beraberindeki 2 kişi, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.