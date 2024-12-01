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Haber Merkezi

Ankara'da faaliyet gösteren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, yaptığı vurgunlarla gündeme geliyor.

Sosyal medyada kendisini "köpek velisi" olarak tanıtan ve başıboş sokak köpekleriyle ilgili de yasaya karşı çıkan Buket Özgünlü'nün yaptığı araç alım-satım işlemleri ortaya çıktı.

Bağışlanan paraların hiçbirinin köpekler için kullanılmadığının ortaya konulduğu MASAK raporuna göre Özgünlü, lüks araçlarla şaibeli ticaretler yaptı.

TRANSFERLERİ AİLE BİREYLERİ ÜZERİNDEN YAPTI

Ortaya çıkan MASAK raporunda, Özgünlü'nün, yüksek para transferlerini aile bireyleri üzerinden yaptığı belirtildi.

Ayrıca, Özgünlü'nün bu süreçte edindiği gayrimenkulleri, ailesi ve iş ortakları üzerinden satın aldığı belirtildi.

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LÜKS ARAÇLAR ALINDI, SATILDI

Özgünlü’nün kız kardeşi Demet Kılıç’ın eşi Evren Kılıç adına kurulan Scooterist Motor şirketinin, birçok ticari işlemin merkezinde yer aldığı ortaya çıktı.

Şirket üzerinden yürütülen işlemlerle bağışların farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı ve lüks araçların alımında kullanıldığı belirlendi. Özgünlü ailesi, iki yıl gibi kısa bir sürede 65 aracı alıp sattı.

ARAÇLARIN PİYASA DEĞERLERİ DE MASAK RAPORUNA GİRDİ

Üç haftalık ya da iki aylık sürelerle elden çıkarılan bu araçların piyasa değerlerinin 600 bin ila 1,5 milyon lira arasında değiştiği kaydedildi. Aile, bu işlemlerle büyük kazançlar elde ederek yeni galeriler açtı.

2023 YILINDA ANNESİNİN ÜZERİNE GAYRİMENKUL ALDI

Özgünlü’nün bu şekilde 2023 yılında annesinin üzerine gayrimenkul aldığı da kaydedildi.

12 MİLYON 414 LİRALIK SERVET

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanmasının ardından Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu olarak yargılanan Özgünlü’nün ve ailesinin derneğe yapılan bağışlarla 12 milyon 414 bin liralık bölümünü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandığı ortaya çıkmıştı.

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ÇOK SAYIDA ESTETİK AMELİYAT

Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve serum kollajen terapisi aldığı iddia edilirken, 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin lira harcama yaptığının banka hareketleri ile tespit edildiği kaydedildi.