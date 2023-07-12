Köprü ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar... Karayolları Genel Müdürlüğü KDV artışını zam olarak yansıtarak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücretlerini güncelledi.

ensonhaber.com

Köprü ve otoyol ücretlerine zam konusu gündemde.

KDV artışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü de (KGM) zam uygulamasına gitti.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücretleri güncellendi.

Güncelleme, fiyatlara 25 kuruşluk bir artış olarak yansıdı.

Tek yön otomobil 8 TL 50 kuruş

Buna göre, tek yön otomobil için ücret 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan, 11 TL'ye, motosikletler için ise 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.