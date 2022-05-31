Petrol
119.41
1.54%
Euro
17.5479
-0.67%
Dolar
16.3966
0.10%
Altın
976.36
-0.11%
Borsa
2537
0.38%
Bitcoin
521.461
3.88%
BTXN Coin
12.23
-2.23%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Köprüye pankart asan TİP'li vekiller polise saldırdı

    Köprüye pankart asan TİP'li vekiller polise saldırdı

    Türkiye İşçi Partisi’nin 3 milletvekili, astıkları pankartı sökmeye çalışan polis memurlarını darbetmeye çalışırken; o anları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 13:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye İşçi Partisi vekilleri, bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde provokatif bir eylem gerçekleştirdi.

    Vekiller Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yılı gerekçesiyle köprüye 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankart astı.

    Görevi başındaki polislere saldırdılar

    İzinsiz eylemlerini sürdürmek isteyen vekillerin, görevi başındaki polislerin uyarılarını  hiçe sayması sonucu polisle arbede yaşadı.

    O anlarda dokunulmazlıkları bulunan milletvekillerinin polislere müdahalesi ise dikkat çekti.

    Polislerin yakasına yapışıp, yere yatırmaya çalışan vekillerin şiddeti kameraya yansırken, polisler dokunulmazlık yasası gerekçesiyle vekillere karşı müdahalede bulunamadı.

    Köprüye pankart asan TİP'li vekiller polise saldırdı VİDEO


    Haklarında suç duyurusunda bulunulacak

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan Meclis'e giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." notuyla paylaştığı görüntülerde, vekillerin görevi başındaki polsilere saldırdığı görüldü.

    Ayrıca polisleri yere düşürüp, eylemine devam etmek isteyen TİP'li vekiller hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.

    Köprüye pankart asan TİP li vekiller polise saldırdı #1

    Köprüye pankart asan TİP li vekiller polise saldırdı #2

    Köprüye pankart asan TİP li vekiller polise saldırdı #3

    Köprüye pankart asan TİP li vekiller polise saldırdı #4

    Köprüye pankart asan TİP li vekiller polise saldırdı #5


    İlginizi Çekebilir

    Serdar Dursun rekabetten korkmuyor
    Futbol

    Serdar Dursun rekabetten korkmuyor

    Pakistan Başbakanı Türkiye'ye gelecek
    Dünya

    Pakistan Başbakanı Türkiye'ye gelecek

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Görüş Bildir