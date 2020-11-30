Kör tadım nedir? MasterChef kör tadım tekniği nasıl yapılır?

TV8’de yayınlanan ve milyonların yakından takip ettiği MasterChef yarışmasında gündeme gelen kör tadım internette birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Son zamanlar da MasterChef programında gündeme gelen “kör tadım” kelimesi internet üzerinde sürekli araştırılıyor.

MasterChef yarışmasından kulaklarımıza yazılan teknikler arasında yer alan kör tadım dünya genelinde sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Peki kör tadım tekniği nasıl yapılır?

KÖR TADIM TEKNİĞİ NEDİR?

Dünya genelinde yapılan bir araştırma sonucu gösteriyor ki “kalitesiz” ya da “lezzetsiz” bulunan yiyeceklerin, daha “kaliteli” ya da “lezzetli” bilinen yiyeceklerin ambalajına koyularak servis sunulduğunda lezzet algısında farklılık oluştuğu belirlenmiştir. İşte tam da bu sebepten ötürü satışa sunulan bir çok ürün üzerinde kör tadım uygulaması yapılmaktadır.

Kör tadımın yönteminin mantığının arkasında, yiyeceklerin ve içeceklerin görüntüsünün ve yapan kişiye dair önceden herhangi bir bilginin kesinlikle olmaması gerekir.

Eğer önceden yemeği yapan hakkında bilgi alınırsa tadım yapılan yiyeceğe dair algının değişeceği mantığı yer alıyor.

KÖR TADIM NASIL YAPILIR?

Özellikle yemek yarışmalarında haksızlık olmasın diye de uygulanan tadım tekniği yarışmacılar için önemli ölçüde eşit olmalarını sağlamaktadır.

Tadan kişiler önlerine gelen ürünün üretenini ya da hazırlayanını bilmeden tadım yaparak daha doğru ve eşit tutumlar sergilenmesi sağlanıyor. Ayrıca ürünlerin servisinde birebir aynı gereçler kullanılarak gerçekleştirmeye özen gösterilmektedir.

Kör tadım testi peynirden, gazlı içeceklere, kahveden zeytinyağına birçok farklı ürünlerde uygulanmaktadır.

Tadan kişiler önlerine gelen ürünün üretenini ya da hazırlayanını bilmeden tadım yapar. Ürünlerin servisinde birebir aynı gereçler kullanılır.

Hatta zaman zaman renk, kesim tekniği vb. ayırt edici özelliklerin de fark edilmemesi amacıyla tadım yapan kişinin gözleri bağlanır.