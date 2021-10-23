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    İyi Partili Koray Aydın maç izlemeye özel jetle gitti

    İyi Partili Koray Aydın maç izlemeye özel jetle gitti

    İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın da Genel Başkan Meral Akşener gibi özel jetle yolculuk yaptığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 13:17
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    Her fırsatta hükümetin uluslararası görüşmelerinde özel uçak kullanmasını eleştirip, makam araçlarını hedef alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söylemleriyle hem kendisi hem de partisi çelişmeye devam ediyor.

    İyi Parti Lideri Akşener,  slogan haline getirdiği "Millet aç aç" sözünü de dilinden düşürmezken "Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" demişti.

    AKŞENER'DEN SONRA SIRA VEKİLLERE GELDİ

    Kendi il gezilerinde özel jet kullanan Akşener'den sonra, partisindeki vekiller de özel jetten inmez oldu.

    Son olarak İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın da özel jetle yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

    TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇINA ÖZEL JETLE GİTTİLER

    Koray Aydın ve danışmanı,  geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel jetle gitti.

    Aydın'ın danışmanının çektiği fotoğraflar sosyal medyada yansıdı.

    İyi Partili Koray Aydın maç izlemeye özel jetle gitti #1

    İyi Partili Koray Aydın maç izlemeye özel jetle gitti #2

    İyi Partili Koray Aydın maç izlemeye özel jetle gitti #3

    İyi Partili Koray Aydın maç izlemeye özel jetle gitti #4

    İyi Partili Koray Aydın maç izlemeye özel jetle gitti #5

    İyi Partili Koray Aydın maç izlemeye özel jetle gitti #6

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