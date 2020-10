Koray Aydın: Parti aleyhinde konuşmak, dava adamlığı değildir

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Açık hesaplarla birbiri aleyhte konuşmak ve yazmak, çıkıp televizyonlarda bunu ifşa etmek, konuşmak, dava adamlığı değildir" dedi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a geldi.

Aydın, ilk olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret ederek, oda başkanı Mustafa Eken ile bir araya geldi. Aydın, ziyaretin ardından kentteki bir düğün salonunda İYİ Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen İYİ Parti Sivas Mahalle Temsilcileri Sertifika Dağıtım Programı'na katıldı.

Burada partililere hitap eden Aydın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddialarını ortaya atan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a isim vermeden eleştirilerde bulundu.

"PARTİNİZİN ÜSTÜNDEN TARTIŞMA YAPAMAZSINIZ"

Aydın, "Parti her şeyin üstündedir. Kişisel olarak bizim varlıklarımız bir hiçtir. Yarın siz gidersiniz yerinize başkası gelir, bugün ben giderim yerime bir başkası gelir. Ama bu kimliklerden gözünüz gibi koruyacağınız partinizdir. Onun varlığıdır. Onun varlığı üzerinden tartışma yapamazsınız. Onun varlığı üzerinden dedikodu yapamazsınız. Onun varlığı üzerinden 'Ben yoksam her şey yıkıldı' diyemezsiniz.

"İFŞA ETMEK, KONUŞMAK, DAVA ADAMLIĞI DEĞİLDİR"

Parti her şeydir. Ben gençlik kollarında siyasete başladım. Bugün geldiğimiz noktada bütün hayatımız boyunca öğrendiğimiz en temel kavramlardan bir tanesi mensubu olduğunuz siyasal partinin kendi anayasası, sizin uymanız gereken her şey anayasa hükmündedir. Partimizin tüzüğünü okuyacaksınız. Açık hesaplarla birbiri aleyhte konuşmak ve yazmak, çıkıp televizyonlarda bunu ifşa etmek, konuşmak dava adamlığı değildir. Dava adamları her şeyi göze alır. Ama dik durup, emek vererek siyaset yaparsa bugün de yarın da çok daha iyi yerlere gelir. Biz siyasi hayatımızda çok seçim kaybettik. Çok kongre kaybettik. Ama bir tanesinde çıkıp da partinin aleyhinde bir tane söz söylemedik. Oturduğun yerden klavye siyaseti yapmayacaksın" dedi.

Koray Aydın: Parti aleyhinde konuşmak, dava adamlığı değildir VİDEO