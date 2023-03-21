Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin oylandığı toplantıya katılmadı İyi Parti’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için grup kararı alınan toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun katılmadığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için çok az bir süre kaldı.

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken, Millet İttifakı da adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçti.

Ancak bu seçim muhalefette gerilime neden oldu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kararını açıkladı ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdi.

Masadan kalkan Akşener, daha sonra önerilen iki ismin Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilme fikriyle yeniden ittifaka döndü.

İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için toplandı

Daha sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi dün sona erdi.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.

Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu toplantıya katılmadı

İyi Parti TBMM Grubu da bugün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İyi Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapmaktadır. Bu kararı YSK'ye bildireceğiz." dedi.

Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı.

Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.

İki isim de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıydı

Öte yandan toplantıya katılmayan iki ismin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı biliniyordu.

İki isim de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanmadan önce yaptıkları açıklamalarla 'kazanacak aday' vurgusu yaparak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

Aydın konuyla ilgili, "Kazanamama ihtimali olan birinin uygun olmayacağını söyleyeceğiz, sonuç odaklı düşüneceğiz." demişti.

"Aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz"

Ağıralioğlu ise "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yavuz Ağıralioğlu ayrıca, "Klasik sağ seçmen, camide bile safın soluna durmaz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz." demişti.