Koray Aydın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İHA
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı, Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın babası Halil İbrahim Aydın, dün hayatını kaybetmişti.
Ankara'da dün vefat eden Halil İbrahim Aydın için, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazında İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yüksel Arslan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da bulundu.
Halil İbrahim Aydın'ın cenazesi, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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