Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'te düşen helikopterde şehit oldu

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olanlardan birinin, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

Türkiye, Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı.

Bingöl'den kalkış yapan askeri helikopterin Tatvan kırsalında kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit askerlerimizin arasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da olduğu açıklandı.

Şehit Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

Bitlis'de düşen helikopter'de şehit olan Korgeneral Osman Erbaş VİDEO