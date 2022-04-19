Kokusu Hint mutfağından başlayıp dünyayı saran köriyi tavuğa ekleyin, yemeklerinize eşsiz bir lezzet katın…

Makarna, pilav ya da tavuk gibi birçok lezzetin olmazsa olmazıdır köri…

Hint mutfağının baş tacı olan bu baharat, mutfaktan sağlık sektörüne kadar birçok birimde sıklıkla kullanılmaktadır.

Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu baharatın kullanımı Türkiye'de son zamanlarda oldukça yaygın.

Cafelerde yediğiniz lezzetle bire bir aynı olan bu tarifi bir de evinizde deneyin…

Malzemeler

600 gram kuşbaşı tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Sosu için

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı soğuk süt

Yarım su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Roka

Yapılışı

1. Derin bir tavaya sıvıyağı alınır. Sıvıyağ ısınınca üzerine kuşbaşı doğranmış tavuk etleri ilave edilerek yüksek ateşte pişirilir.

2. Bir miktar tuz serpilir ve karıştırılır. Sosu için derin bir sos tavasına tereyağı alınır. Tereyağı eridikten sonra üzerine un eklenerek kavurma işlemine başlanır. Unun rengi dönüp kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya devam edilir.

3. Üzerine süt, köri, karabiber ve tuz ilave edilerek karıştırılır. Sos kıvam alana dek 4-5 dakika pişirme işlemine devam edilir.

4. Hazırlanan sos tavukların üzerine dökülerek karıştırılır. 1-2 dakika daha pişirilerek ocaktan alınır.

5. Üzerine birkaç yaprak roka serpiştirilerek sıcak sıcak servis edilir.

Köri soslu tavuk tarifi

