Korkmaz Enes Ergun kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Enes Ergun hakkında bilgiler..

Borsa İstanbul Genel Müdürü koltuğuna oturan Enes Ergun, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Enes Ergun kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilenler..

Hakan Atilla'nın akabinde Borsa İstanbul Genel Müdür pozisyonuna geçen Korkmaz Enes Ergun'un hayatı ilgililer tarafından merak ediliyor.

24 yıllık tecrübesi ile Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcılığını yürüten Enes Ergun, genel kurul toplantısı sonrasında Genel Müdür olarak görevine devam edecek..

Vatandaşlar, Enes Ergun hakkındaki bilgileri araştırıyor. Peki Borsa İstanbul Genel Müdürü Enes Ergun kimdir? İşte detaylar..

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı.

Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı.

24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti.

Ergun, halen Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Ergun, birçok şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetmiştir. Enes Ergun, Hakan Atilla'nın ardından Borsa İstanbul Genel Müdürü pozisyonuna yükseltilmiştir.