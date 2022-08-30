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    Korkmaz Karaca, görevlerinden istifa etti

    Korkmaz Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu.
    • 30.08.2022 - 19:48
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    Korkmaz Karaca, görevlerinden istifa etti

    Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, hem bu görevinden hem de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığından istifa kararı aldı.

    Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığına ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu.

    Karaca, sosyal medya hesabından her iki makama hitaben ayrı ayrı yazdığı istifa dilekçelerini paylaştı.

    3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdi

    Dilekçelerde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, özellikle geçen hafta kendisine yönelen "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

    Korkmaz Karaca, bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydetti.

    Korkmaz Karaca ne zamandır görevdeydi

    Karaca, 2021'den bu yana AK Parti MKYK ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, 2018 Ekim ayından bu yana da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu.


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