Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin kapanış töreni gerçekleşti Azerbaycan'da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin kapanış törenine, Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Batuhan Mumcu katıldı.

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Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 3'üncü kez yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ilki 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da, ikincisi ise 1-5 Kasım 2022 tarihleri arasında 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilen Bursa'da gerçekleştirilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nin üçüncüsü bu yıl 8-11 Ekim 2023 tarihleri arasında Azerbaycan ev sahipliğinde Şuşa ve Bakü şehirlerinde düzenlendi.

Festivalin kapanış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’ya, Türkiye'den yapımcı ve yönetmenlerden oluşan sektör temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT'nin kurum yetkilileri, oyuncular ve gazeteciler eşlik etti.

Ödülü Batuhan Mumcu takdim etti

Festivalde, Fariz Ahmedov'un yönetmenliğinde sinemaseverlerle buluşan "Sonuncu" adlı film “En İyi Film” ödülüne layık görülürken Ahmedov'a ödülünü Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu takdim etti.

En İyi Film Ödülü Türkiye’ye

Ahmet Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği “Yıldız Tozu” filmi “En İyi Film Ödülü”nün sahibi oldu. Yönetmene ödülünü Bakü Media Center Başkanı Arzu Aliyeva takdim etti.

Festivalin belgesel bölümünde yarışan yönetmen Murat Pay’ın “Hep 33 Yaşında” filmi Türk Kültür Dünyası’na katkı ödülünün sahibi olurken tarihi ve kahramanlık filmlerinin aranılan yüzü usta oyuncu Serdar Gökhan ile Diriliş Ertuğrul, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi dizilerin ünlü yönetmeni Metin Günay Türk Kültürüne Katkı Ödüllerinin sahipleri oldu.

Altın ayı ödüllü yönetmen Semih Kaplanoğlu, usta yönetmen Derviş Zaim ile ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez festivalde ödül kazanan sinemacılara ödüllerini takdim ettiler.

Festival Türk dünyasında önemli bir yer edindi

Yoğun ilgiyle karşılanan kapanış töreninde Festivali basın mensuplarına değerlendiren Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Korkut Ata Film Festivali’nin Türk dünyası için öneminin altını çizdi.

İstanbul ve Bursa’nın ardından bu yıl Azerbaycan'da üçüncüsü düzenlenen festivalin gelenekselleşerek Türk dünyasında önemli bir yer edindiğini dile getiren Mumcu, festivalin önümüzdeki yıl Türkmenistan’da yapılacağının bilgisini verdi.

"Katılıma ilginin her yıl artmasından mutluluk duyuyoruz"

Mumcu, “Festivale katılıma yönelik ilginin her yıl artmasından mutluluk duyuyoruz. Sinema sektörü, Türk dünyasının müşterek kültürel mirasının aktarımı için büyük önem taşıyor. Sektörün paydaşlarını bir araya getirerek iş birliğini teşvik etmek, hem sinema sanatını geliştirecek hem de kültürel etkileşimi en üst noktaya çıkaracaktır.” şeklinde konuştu.

Ödül takdiminin ardından Azerbaycan devlet sanatçıları tarafından sergilenen Türk dünyasından halk oyunları gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Bakan Yardımcısı Mumcu, festivalin kapanış töreni sonrasında katılımcılar onuruna verilen gala yemeğine katılarak festival kapsamında Bakü’ye gelen sanatçılar ile buluştu.