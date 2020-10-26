Korkutan araştırma: Koronavirüs sonrası IQ düşüyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre; koronavirüs salgınını atlatanların beyinlerinin yaklaşık 10 yıl yaşlandığı, IQ'larının düştüğü belirlendi.

Koronavirüs salgını son hızla devam ederken bilim insanları, hastalığın uzun vadede etkisini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor…

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, koronavirüsü yenen bazı hastaların beyinlerinin 10 yıl yaşlandığı ve bazılarının IQ seviyelerinin düştüğü ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan araştırmayı, Imperial College London’da görevli Dr. Adam Hampshire yönetti.

BEYİNDE HASAR OLUŞTURUYOR

Dr. Hampshire, virüsü atlatan hastaların beyinlerini incelediklerini söylerken, uzun süre etkisi geçmeyen salgının semptomlarından birisinin de beyinde hasar oluşturması olarak gösterildi.

Bazı insanlarda akıl sağlığının iyi olmadığına dair belirtilerin de olduğu kaydedilirken, “Koronavirüsü atlatan bazı insanların beyinleri 10 yıl yaşlandı. Yapılan zihin testlerinde koronavirüsü yenenlerin virüse yakalanmayanlardan daha düşük sonuç elde ettiğini tespit ettik.” denildi.

IQ’DA 8,5 PUANLIK DÜŞÜŞ

Bilim insanlarının, Büyük İngiliz Zeka Testi adı verilen bir test yaptıkları ve 84 bin 285 insanın dahil olduğu araştırmada koronavirüsü en ağır atlatan hastaların IQ’larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş meydana geldiği kaydedildi.

Koronavirüsü yenenlerin, mantık ve kelimelerin anlamı ile ilgili testlerde başarısız olduğu kaydedildi.

BELİRTİSİ OLMAYAN DA TEHLİKEDE

Araştırmada hiçbir semptom göstermeyen ve herhangi bir nefes darlığı gibi belirtisi olmayanlarda bile sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Araştırmada, “Koronavirüse yakalanmış olmanın kronik zihinsel etkileri olduğuna dair korkuları artıran bir çalışma oldu. Virüs bulaştığına dair şüphe olan ya da gerçekten korona hastalarına yapılan test sonuçlarında bu insanlar hastalığı geçirmemiş olanlara göre daha kötü performans sergiledi. Beyin sağlığında yaşanan gerileme hastalığın ne kadar ağır geçtiğiyle orantılı.” ifadeleri kullanıldı.