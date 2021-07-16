Korkutan deprem! Son dakika 16 Temmuz nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Korkutan deprem! Son dakika 16 Temmuz nerede deprem oldu? Son depremler listesi...

Diyarbakır'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar deprem mi oldu? sorusunu araştırıyor. Kandilli, Diyarbakır'da meydana gelen depremin büyüklüğünü duyurdu. Peki Diyarbakır depremi şiddeti kaç?

Diyarbakır ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Diyarbakır'da meydana gelen depremin şiddeti, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, arama motorlarında 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?' sorularının yanıtlarını araştırırken, depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.

Bugün meydana gelen depremlerin listesi, 16 Temmuz 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı.

Peki, Diyarbakır depremi şiddeti kaç? İşte detaylar...

DİYARBAKIR DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ?

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saat 11.44'te, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, yerin 5 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, merkez üssü Diyarbakır Ergani-Canveren'de meydana geldi.