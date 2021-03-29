Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısında 3 haftadır zirvede yer alan Samsun'a, Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri geldi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kentlerin başını çeken Samsun'da, vaka sayısının düşürülmesi için yapılan denetimler devam ediyor.

Kentte sıklaştırılan denetimler için Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri gönderildi.

Denetimler kapsamında kentin işlek caddelerine girişte polis ekipleri tarafından HES kodu sorgusu yapıldı.

MUTANT VİRÜS TEDİRGİNLİĞİ

Koronavirüs vakalarında yoğun olarak İngiliz varyantı mutant koronavirüsün görülmesinin yanı sıra 20 vakada da koronavirüsün Afrika varyantının görülmesi ise kentte tedirginliğe neden oluyor.

Kentte, karantina kurallarını ihlal eden 100’ün üzerinde kişinin de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantinada tutulduğu belirtildi.

Korona artışı nedeniyle Samsun'a polis takviyesi yapıldı VİDEO

"AZIMSANMAYACAK BİR RAKAM"

Vatandaşları tedbirlere uymaya davet eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı "HES kodu uygulamalarında pozitif vakaları çok yakalıyoruz. 100'ün üzerinde karantina yurdunda kalan vatandaşımız var. Bu azımsanmayacak bir rakam. Ayrıca haraketlilik Samsun’un Karadeniz’in giriş kapısı gibi olması etki ediyor. Örneğin hafta sonu için diyelim 3 tane kardeş, biri İstanbul’dan, biri Ankara’dan biri de buradan bir araya gelmek suretiyle yayla evine gidiyorlar veya kırsaldaki, köylerindeki evlerinde buluşup bir araya geliyorlar. Bu son derece riskli. Özellikle pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için ‘Daha ferah bir ortamda kırsal mahalleye gidelim, eski köye gidelim’ şeklinde bir anlayış var. Orada da dışarıda gezilmiyor daha çok evin içerisinde ortamlarda oldukları için bulaşlar tamamen artıyor. Çünkü il dışından gelmeler buradakilerle birleşmiş oluyor bu şekilde.” dedi.

























