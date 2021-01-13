Korona aşı randevusu alma ekranı: Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Kimler aşı randevusu alabilir?

Türkiye'de koranavirüs aşısı için mhrs.gov.tr ve ALO 182 üzerinden randevu sistemi açıldı. Koronavirüs aşı randevusu alabilmek için sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Peki aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye’ye getirilen aşıların ne zaman uygulanacağı merak ediliyordu.

Aylardır beklenen aşılama süreci artık başlıyor. Sağlıkçılar için ilk aşı randevuları verilmeye başlandı.

Aşıların, e-devlet ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alınacak aşı randevularıyla öncelikli olarak risk gruplarına uygulanacağı biliniyor.

Vatandaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Vatandaşlar sabırsızlıkla bekledikleri koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır, koronavirüs aşı randevusu alma ekranı gibi konuları araştırmaya başladı.

Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte tüm detayları..

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çin menşeili Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı.

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya ALO 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS MOBİL KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Koronavirüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

KİMLER KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALABİLİR?

Bilim Kurulunca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak aşılamadaki genel öncelikler belirlendi. Buna göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlandı.

Sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar aşılanacak.

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

SMS İLE AŞI HAKKI ÖĞRENME

İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek.

Aşı randevusu öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun kamu hastanesi ya da özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşı randevusuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir." ifadesini kullandı