Korona aşısı olanlar hacca gidebilecek mi? Hac için aşı şartı mı var?

Korona aşısı olanlar hacca gidebilecek mi? Hac için aşı şartı mı var?

Suudi Arabistan’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hacca katılma şartı getirildi. Peki koronavirüs aşısı olanlar hacca gidebilecek mi? İşte detaylar..

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar, Suudi Arabistan'ın Hac kararlarını yakından takip ediyor.

Koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olan kutsal yerler, yeniden açılmak için gereken şartları belirliyor.

Suudi Arabistan, bu yıl hac ziyaretini gerçekleştirmek isteyenler için aşı şartını duyurdu. Hacca gidecek olan vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor.

Peki aşı olanlar hacca gidebilecek mi? Hac içi aşı olmak zorunlu mu? İşte merak edilenler..

KORONAVİRÜS AŞISI OLANLAR HACCA GİDEBİLECEK Mİ?

Ukaz gazetesinde yer alan haberde; Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın, bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere koronavirüs aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir koronavirüs komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.