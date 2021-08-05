Korona aşısı olmayana PCR testi zorunluluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan yana oturulması gereken yerlerde aşı olmayan kişilerden PCR testi istenebileceğini söyledi.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelede devam ediyor

Günlük vaka sayısının 30 bine dayanması normalleşme sürecine girildikten sonra tekrardan endişelere yol açtı.

Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

Aşılamada yavaşlama sonrası vatandaşlara çağrılar yapılırken Türkiye'de "Aşısızlara kısıtlama gelecek mi gelemeyecek mi?" soruları son günlerde kamuoyunun tartıştığı konulardan biri oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu.

ZORUNLU OLACAĞI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Hükümet olarak aşı zorunluluğundan yana olmadıklarını; ikna edilerek aşı tereddünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşündüklerini belirten Bakan Koca, "Vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim" dedi.

AŞI OLMAYANA PCR ZORUNLULUĞU

Fahrettin Koca, PCR testiyle ilgili yakında yeni kararlar alınabileceğine işaret ederek toplumda kalabalık olabilecek yerlede PCR testi istenebileceğini söyledi.

Aşı olanı korumak istediklerini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı;

"SOSYALLEŞMEK İSTİYORUM DİYORSANIZ..."



"Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız..."