Korona aşısında KDV oranı belli oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle, koronavirüs aşılarında KDV oranının yüzde 1 olmasına karar verildi.

Koronavirüs salgını için onay verilen aşılar, dünyada uygulanmaya başladı.

Yakın bir tarihte Türkiye'de de uygulanacak olan aşılar için ise önemli bir karar alındı.

YÜZDE 1 KDV ORANI

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmî Gazete'de yayınlanan kararnameyle koronavirüs aşılarında KDV yüzde 1 olarak belirlendi.

2021'İN SONUNA KADAR GEÇERLİ

KDV uygulamasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olacağı öğrenildi.

ÇİN AŞISI DIŞINDAKİLER ECZANEDE SATILACAK

Çin'den gelen CoronaVac aşısı dışındaki koronavirüsü aşıları, Türkiye'de ücretli bir şekilde eczanelerden temin edilebilecek. İlaçların Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.

Çin'den gelecek aşılar ise ücretsiz olarak uygulanacak.