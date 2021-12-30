Korona, grip ve nezle arasındaki farklar

Sizin için daha önce hazırladığımız korona, grip ve nezle arasındaki fark tablosunu, hastalığınızı tayin etmenize rehber olması açısından yeniden yayınlıyoruz.

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan yeni varyantlar mücadeleyi olumsuz etkiliyor.

Bu kapsamda Omicron varyantı da tüm dünyaya yayılırken vaka sayılarında rekor artışlar yaşandı.

Kış aylarında bulunmamız itibarıyla mevsimsel salgınlarda da artış yaşanıyor.

İnsanların bu süreçte en büyük tedirginliği ise korona ve mevsimsel salgın belirtileri arasındaki farklardan emin olamamaları.

Mevsim geçişlerinin salgın hastalığı gribal enfeksiyonu ve koronavirüs belirtilerindeki benzerlikler kafa karışıklığına neden oluyorsa, aradaki farklılıkları öğrenmenizde fayda var.

Sizin için daha önce hazırladığımız bu listeleri, hastalığınızı tayin etmenize rehber olması açısından yeniden yayınlıyoruz.

Ancak, koronavirüs salgınının durdurabilmek ve sevdiklerinizi salgından koruyabilmek için test yaptırmayı ihmal etmeyin!

SIK RASTLANAN KOVİD-19 VE GRİP BELİRTİLERİ

Kovid-19 ve grip enfeksiyonunun ortak semptomları çok fazla olsa da ayırt edebilmenizi sağlayacak bazı farklılıklar da var. Ama öncelikle bu ayrımı rahat yapabilmeniz için hastalıkların belirtilerine bir göz atalım. Özellikle delta varyantının neden olduğu Kovid-19’da sık rastlanan belirtiler şu şekilde;

- Yüksek ateş,

- Öksürük,

- Aşırı halsizlik,

- Mide ve bağırsak rahatsızlıkları,

- Koku ve tat alma bozukluğu,

- Eklem ağrıları,

- Dengeyle ilgili problemler.

Gribal enfeksiyonda ise genel olarak şu belirtiler baskın olarak kendini gösteriyor;

- Yüksek ateş,

- Baş ağrısı,

- Yorgunluk hissi,

- Kuru öksürük,

- Boğaz ağrısı,

-· Burun akıntısı,

- Adale ağrıları.

KOVİD-19 VE GRİP ARASINDAKİ MUHTEMEL FARKLILIKLAR

Grip vakalarında genellikle Kovid-19'da görülen yoğun akciğer tutulumu veya hayatı tehdit eden durumlarla karşılaşılmıyor. Hatta benzer belirtilere bakıldığında önceden grip olmuş bir kişi, koronavirüs olduğunda bu ayrımı kolaylıkla yapabiliyor. İşte, Kovid-19 ve grip arasındaki farkı anlamanızı sağlayacak bazı ipuçları:

- Gribal enfeksiyonlarda ishal, karın ağrısı gibi mide ve bağırsaklarla ilgili semptomlar daha az görülüyor.

- Kovid-19'daki koku ve tat alma bozukluğuna genelde gribal enfeksiyonlarda çok rastlanmıyor.

- Akciğer tutulumunu, nefes almayı güçleştiren, kandaki oksijen düzeyini azaltan, oksijen ihtiyacını ortaya çıkaran durum; gribal enfeksiyonda eğer çok özel bir durum, ek hastalıklar yoksa çok karşılaşılan bir durum değildir.

PCR TESTİ YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı oldukça yaygın olarak görülmektedir. Viral enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik kullanılması uygun değildir. Antibiyotik kötü bakteriler üzerinde etkili bir ilaçtır; virüsleri yok edemez.

Viral enfeksiyonlar ortaya çıktığı zaman özellikle kas ve eklem ağrıları veya yüksek ateş durumu varsa bunları gidermek amacıyla bazı ilaçları kullanmak tabii ki mümkün. Ancak hem Kovid-19 hem de gribal enfeksiyonlar benzer semptomlar gösterdiği için öncelikle PCR testi yaptırarak, Kovid-19 olmadığınızı anlamanızda fayda var. Unutmayın, koronavirüs ya da gripte her bireyin göstermiş olduğu belirtiler farklılık gösterebilir.

Kovid-19 ile gribal enfeksiyonların yayılmasının önlenmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayı ihmal etmeyin!