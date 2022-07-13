Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs hatırlatma dozunu için randevuları açmasıyla vatandaşlar bulundukları illerde hastanelere koştu. Hastane önlerindeki kuyruklar uzadıkça uzadı.

Koronavirüs hayatımızdan büyük ölçüde çıksa da, vürüsü tamamen ortadan kaldırmak için tedbir elden bırakılmıyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin salgının en başından itibaren başarı ile yürüttüğü aşılama çalışmaları da devam ediyor.

Hatırlatma dozları için randevular açıldı

Sağlık Bakanlığı bu kapsamda hatırlatma dozu için randevuları tanımladı.

Hatırlatma dozunu olmak isteyen milyonlarca vatandaş hastanelere akın etti. Hastanelerde yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin doğusundan batısına hemen her şehrin hastanelerinde aynı manzera hakim.

Trakya bölgesinde de benzer manzaralar kameralara yansıdı.

Korona hatırlatma dozu için hastanelerde yoğunluk oluştu VİDEO

Hastanelerde aşı sıraları uzuyor

Merkezi Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alıp Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine gelenler aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de hatırlatma dozunu yaptıran Özer Şahin, AA muhabirine, turizmci olması nedeniyle hatırlatma dozunu yaptırma gereği duyduğunu söyledi.





"Bu iş ihmale gelmez"

Salgının ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Şahin, "Aşısı onaylanan herkes aşısını yaptırsın. Ben 4'üncü doz aşımı yaptırdım. Bu iş ihmale gelmez." dedi.

Kırklarelili Süleyman Kerti de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine hastalıktan korunmak için aşı yaptırmaya geldiği söyledi. Aşıların faydasını gördüğünü anlatan Kerti, aşılar sayesinde hastalığın hafif atlatıldığını kaydetti. Tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini dile getiren Kerti, uzmanların çağrılarının dikkate alınmasını istedi.



Hüseyin Meşe de korona vakalarının yeni artmasın kendilerini endişelendirdiğini ifade ederek, salgına karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.





"Herkes aşı konusuna özen göstermeli"



Tekirdağlı Nuray Engin ise herkesin kendi ve çevresindekilerin sağlığı için aşısını olmasını istedi.



Engin, salgının yoğun olduğu dönemlerde herkesin aşının faydasını gördüğünü aktararak, "Salgına hiç yakalanmadım inşallah bundan sonrada olmam. Hatırlatma dozlarımı da oldum. Devletimiz ve bilim insanlarımız yerli aşı için çok uğraşmıştı ben de o yüzden yerli aşımızdan olmayı tercih ettim. Herkes aşı konusuna özen göstermeli." dedi.



