Korona kısıtlamalarının kalkması için yüzde 1 vaka sayısı şartı geliyor

Korona vaka sayısı yüzde 1 pozitif olan illerde, korona tedbirleri kapsamında uygulanan yasaklar esnetilecek.

Türkiye'de yaklaşık 2 buçuk ay önce, korona vakalarının artmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlama kararı sonrası korona vaka sayıları ciddi düşüş gösterse de son günlerde vaka sayıları yeniden arttı.

Korona vakaları artsa da ağır hasta ve ölüm sayısı giderek düşüyor.

Aşılmanın başlaması ve ölüm oranındaki düşüş sonrası Türkiye için normalleşmenin ne zaman başlayacağı konuşuluyor.



İL İL NORMALE DÖNÜŞ

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, normalleşme adımlarının il il gerçekleşeceğini söyledi.

YÜZDE 1 KURALI

Bilim Kurulu üyeleri, korona testlerinde pozitiflik oranının yüzde 1’in altına düştüğü şehirlerde yasakların kalkacağını açıkladı.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU UYGULANAN YASAKLAR KALKACAK

Buna göre illerde önce hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak, daha sonra kafe, restoran ve işletmeler faaliyete geçebilecek. Bunların yanı sıra, 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması da atılacak ilk adımlar arasında.

KAPALI İŞLETMELER AÇILACAK

Yine, vaka sayıları düşen şehirlerde, önümüzdeki aylardan itibaren sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirleri altında, kademeli olarak sinema, düğün salonu, kahvehanelerin açılması gündeme gelecek.